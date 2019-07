L'avertissement de BASF pèse sur les marchés

La prise de risque est limitée, les intervenants attendant l'audition semestrielle du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi et jeudi au Congrès. La banque centrale publiera en outre mercredi le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, celle de juin, la suivante étant programmée pour les 30 et 31 juillet.

L'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 est pour BASF, qui a lâché 3,26% après avoir abaissé lundi ses prévisions de résultats pour 2019 et annoncé la suppression de 6.000 emplois en citant l'effet négatif des tensions commerciales sur la croissance économique et de la production industrielle mondiales. Le repli sectoriel le plus marqué est logiquement pour l'indice Stoxx de la chimie, qui a perdu 1,15%.