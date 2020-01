L'économie revient au centre des préoccupations (débriefing actions européennes)

Les indices boursiers européens ont grimpé après la publication de statistiques rassurantes et grâce à l'apaisement dans le conflit USA-Iran. Marks & Spencer a chuté. Air France-KLM s'est envolé.

Les actions européennes sont reparties à la hausse grâce à la dissipation des inquiétudes au sujet du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. Comme le président américain Donald Trump a joué la carte de l'apaisement, les investisseurs ont jugé que le risque d'un conflit ayant des conséquences pour l'économie mondiale avait bien diminué, ce qui a encouragé les achats en bourse.

Ces derniers ont aussi reposé sur des statistiques rassurantes, à savoir une hausse de 1,1% de la production industrielle allemande en novembre, contre une estimation moyenne de 0,7%, et un taux de chômage stable à 7,5% en zone euro en novembre, soit le niveau le plus faible depuis juillet 2008.

En clôture, les grands indices européens ont progressé. Le CAC 40 a pris 0,19%, le DAX a avancé de 1,31% et le FTSE 100 a enregistré une hausse de 0,31%.

Parmi les valeurs en vue, Marks & Spencer a chuté de 9,01%. Le groupe britannique a fait part de ventes en baisse durant la période des fêtes de fin d'année, à cause d'un environnement commercial difficile, déjà constaté par ses concurrents Next et Sainsbury.