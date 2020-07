L'effet Tesla gagne d'autres constructeurs automobiles en bourse

L'envolée de l'action Tesla fait des émules: Nikola, NIO... et à présent Nissan et Renault. Un engouement pour les voitures électriques qui inquiète certains observateurs.

La course à l’électrique commence à prendre des proportions énormes. Le groupe japonais Nissan a dévoilé ce mercredi son nouveau SUV électrique d’une autonomie d’environ 600 kilomètres. Baptisé Ariya, il se vendra aux alentours de 5 millions de yens (soit plus de 40.000 euros). "La Nissan Ariya ouvre un nouveau chapitre de notre histoire alors que nous entamons la transformation de notre entreprise, de nos produits et de notre culture, souligne son CEO Makoto Uchida dans le communiqué. Nous l’avons créée en réponse aux nouvelles aspirations et aux besoins pratiques des clients."