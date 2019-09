L'emploi US ralentit encore et a pesé à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé sans direction ce vendredi, alors que les créations d'emplois aux Etats-Unis ont ralenti au mois d'août, renforçant les attentes des investisseurs sur une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Le Dow est monté de 0,26% à 26.797,46 points. Le Nasdaq a perdu 0,17% à 8.103,07 points. Le S&P 500 s'est, lui, apprécié de 0,09% à 2.978,71 points. Au rang des bonnes nouvelles pour les employés américains, le salaire horaire moyen a grimpé de 11 cents en août à 28,11 dollars, la plus forte hausse depuis un an. Ce progrès pourrait attirer l'attention de certains membres de la Fed, plus attentifs à l'évolution de l'inflation.