L'énergie et les matières premières en hausse (débriefing actions européennes)

Les compagnies maritimes ont profité du blocage du canal de Suez. Le secteur de l'énergie et celui des matières premières ont bénéficié des espoirs de reprise économique.

Les bourses européennes ont terminé en hausse après une semaine difficile, les espoirs de reprise économique l'emportant sur les craintes sanitaires en Europe et l'inquiétude toujours présente d'une possible accélération de l'inflation.

À Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,61%. À Francfort, le Dax a gagné 0,87% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,87%, et le Stoxx 600 de 0,91%.

Les espoirs de reprise, en favorisant la hausse des cours du pétrole et des métaux de base comme le cuivre, ont profité aux secteurs de l'énergie et des matières premières, dont les indices Stoxx gagnent respectivement 2,14% et 4,05%. À Paris, ArcelorMittal s'est adjugé 8,67% en tête du CAC 40.