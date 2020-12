L'engouement pour Unifiedpost ne faiblit pas (débriefing actions belges)

Hors Bel 20, Unifiedpost (+4,87% à 24,11 euros) a poursuivi son envol après l'annonce de trois acquisitions, dont son concurrent suédois 21 Grams pour 40 millions d'euros. L'action est repassée au-dessus de son prix d'introduction et a atteint un nouveau plus haut historique.

La société Retail Estates (+4,80% à 59 euros) a annoncé mercredi soir une série d'arbitrages dans son portefeuille immobilier aux Pays-Bas et en Belgique. Elle a notamment acheté un immeuble de 3.000 m² en banlieue d'Arnhem pour 4,5 millions d'euros. La SIR a également levé 30 millions d'euros grâce à l'émission d'un emprunt obligataire réservé aux investisseurs institutionnels. L'obligation a une durée de 5 ans et offre un intérêt de 1,99%.

Le promoteur immobilier Atenor (-0,35% à 56,60 euros) a conclu un accord pour la vente du sixième et dernier immeuble du projet Vaci Greens à un fonds immobilier privé hongrois. L’impact positif de cette cession sera comptabilisé sur l’année 2021, ce qui permet au groupe à entrevoir d’ores et déjà un résultat net consolidé 2021 positif, "en dépit du contexte général économique et immobilier défavorable qui se profile". "Aucun détail financier n'a été divulgué mais nous évaluons le prix de vente à environ 72 millions d'euros. La vente est conforme à notre modèle mais quelques mois plus tard que prévu", a réagi KBC Securities.