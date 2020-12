L'espoir d'un accord sur le Brexit fait bondir les marchés (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont poursuivi leur rebond, faisant fi des menaces de Trump pour se concentrer sur les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni.

Les principaux indices actions en Europe ont été portés ce mercredi par les spéculations autour du Brexit. Selon des sources diplomatiques, un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni devrait être prochainement annoncé. "Dans l'ensemble, il y a un grand élan d'optimisme quant à la possibilité que le drame sur le Brexit aboutisse enfin à un accord commercial qui permettra de remettre l'accent sur l'économie", résume Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA.

Le Footsie britannique a progressé de 0,66%, le CAC 40 de 1,11% et le DAX allemand de 1,26%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté pris 1,08%.

Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal (+0,63%) a signé un accord en vue de l'acquisition de Takami, une société japonaise de cosmétiques, spécialisée dans les soins pour la peau. L'acquisition – dont le montant n'a pas été divulgué – devrait se faire dans les prochaines semaines. Créée en 1999, la marque Takami, présente majoritairement au Japon et dans certains pays d'Asie, a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros en 2019.

Un consortium, dirigé par la Caisse italienne des dépôts (CDP) et qui inclut Macquarie et Blackstone, a envoyé à Atlantia (stable à 14,58 euros) une nouvelle offre non contraignante pour acheter sa participation de 88% dans sa filiale d'autoroutes. La nouvelle offre implique une valorisation inférieure à celle de l'offre initiale, qui était de 8,5 à 9,5 milliards d'euros, selon une source au fait du dossier.