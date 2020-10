L’espoir d’un plan de relance s’éloigne à Wall Street... qui s'enfonce dans le rouge

La Bourse de New York s’est enfoncée dans le rouge à la clôture ce lundi, l'espoir de voir les élus démocrates et républicains du Congrès américain parvenir à un compromis sur de nouvelles mesures de relance avant mardi s’éloignant peu à peu. Le Dow Jones a perdu 1,44% à 28.195,42 points. Le Nasdaq a cédé 1,65% à 11.478,88 points. Le S&P 500 a reculé de 1,63% à 3.426,92 points. La Bourse de New York s'était un peu appréciée sur l'ensemble de la semaine dernière, dans un marché volatil et suivant avec anxiété l'intensification de la pandémie aux Etats-Unis et en Europe.