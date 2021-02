L'espoir d'un retour du dividende fait bondir Greenyard en bourse

Greenyard garde la forme. Pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2020-2021, le spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés a fait état jeudi d'une progression de 10,3% de ses ventes, à 1,085 milliard d'euros, "principalement portée par la croissance des volumes chez des partenaires de longue date". Sa division Fresh affiche la meilleure performance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,4% sur un an contre 6,4% pour la division Long Fresh.