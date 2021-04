L'étape américaine de Mithra est jugée "majeure" par les analystes

Maxime Stranart et David Vagman

"Nous considérons cela comme un jalon important dans l'histoire de Mithra, avec son premier produit développé en interne en cours d'approbation sur ses deux plus grands marchés, les Etats-Unis et l'Europe."

L'action Mithra s'est envolée ce vendredi suite à l'annonce de l'approbation par la Food and Drug Administration au lancement de la pilule contraceptive Estelle aux États-Unis. Elle a gagné 10% en matinée. Du côté des analystes, ce feu vert est considéré comme une étape importante. "Le feu vert d’Estelle pour le marché américain marque une étape majeure pour l'entreprise, car elle ouvre les portes du plus grand marché des contraceptifs dans le monde avec un potentiel de ventes de pointe aux États-Unis supérieur à 600 millions d'euros" indiquent Thomas Vranken et Lenny Van Steenhuyse, analystes chez KBC Securities.