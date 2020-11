L’examen stratégique d’Ontex, "un catalyseur pour l’action"

Au cours du troisième trimestre, Ontex a vu ses revenus diminuer de 12% sur un an, à 508 millions d’euros. Son ebtida ajusté a suivi la même tendance, avec une baisse de 7% , à 57,1 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année , le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 1,56 milliard, en baisse de 7,5%, et l’ebitda ajusté à 183,1 millions, soit ici une hausse de 6,2%. Une performance liée notamment au plan de relance "Transform to Grow" qui a généré un gain de 57 millions d’euros au niveau de l'ebitda sur la période.

Le gain généré par le plan "Transform to Grow" d'Ontex sur les 9 premiers mois de l'année.

Examen stratégique

Ontex signale également que son directeur financier , Charles Desmartis, a décidé de quitter l’entreprise. Un changement qui s’ajoute à l’ arrivée récente d’un nouveau président et d’un CEO ad interim avec, dans la foulée, la constitution d’un comité stratégique pour redéfinir les priorités du groupe. Cet examen "sans tabous" , lancé fin août, est actuellement en cours. Une première décision porte sur la réduction des coûts de 11 millions d’euros et la rémunération de la direction.

Des changements qui pourraient , selon les analystes d’ING, débloquer la valeur intrinsèque d’Ontex par rapport à sa valorisation actuelle en bourse. "Ontex présente une valeur fondamentale au regard de ses pairs et nous voyons les chanegement au sein du management comme une clé pour débloquer cette valeur et conserver notre recommandation à l'achat", expliquent-ils, tout en maintenant leur objectif de cours de 18,71 euros pour l'action.

Même son de cloche chez Liberum, où l’analyste Sanath Sudarsan y voit "un catalyseur pour l’action" . "Un nouveau président, un nouveau management et la pression des principaux actionnaires pourraient engager Ontex sur la voie d'une amélioration à long terme , avec une marge significative pour réduire les coûts et améliorer la performance commerciale", indique-t-il.

"Un nouveau président, un nouveau management et la pression des principaux actionnaires pourraient engager Ontex sur la voie d'une amélioration à long terme, avec une marge significative pour réduire les coûts et améliorer la performance commerciale."

Il ajoute que l'examen stratégique pourrait déboucher principalement sur un retrait de la cote, la vente à un acteur plus important, la fusion avec une entreprise de taille similaire, le désinvestissement d'actifs sous performants ou, plus simplement, l'établissement d'un plan de redressement avec des objectifs plus concrets.