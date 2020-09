L'immo très tendance, coup de blues des biotechs (Débriefing actions belges)

On pensait que le Bel 20 allait magistralement confirmer le rebond de la veille, avec l'ensemble de ses valeurs dans le vert une bonne partie de la séance. Mais à l'ouverture de Wall Street, Bruxelles, comme l'ensemble des places européennes, a fait une croix sur les gains du jour. En cause: le repli prononcé du compartiment technologique à New York. Un recul qui a alimenté les craintes d'une série noire à venir sur les marchés.