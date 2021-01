L'immobilier, meilleur investissement, selon les Belges francophones

Pour rappel, en mars dernier, le baromètre s'était écrasé à un plus bas historique de 58 points . Il se situait à 105 points en janvier 2020.

L'amour du risque grandit

ING constate aussi un réel engouement des Belges pour les marchés boursiers , surtout depuis les premières annonces de vaccins contre le Covid-19. 37% des personnes sondées s'attendent à une hausse des indices boursiers bruxellois, contre seulement 13% deux mois plus tôt.

L’appétit pour le risque grandit. "Pour 31 % des répondants, le moment semble opportun pour investir dans des secteurs plus risqués" , note la banque ING, "ce qui est le pourcentage le plus élevé depuis avril 2015".

L'immobilier a la cote

À la question de définir les terrains de chasse des investisseurs en 2021, 28% des répondants présument que l'immobilier sera le placement le plus rentable cette année. Viennent ensuite les actions ou les fonds d'actions (24%), notamment des secteurs pharma et technologique, l'or (18%) et les obligations ou les fonds d'obligations (6%).