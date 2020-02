L'impact du Covid-19 sur Melexis reste flou

Perspectives "conservatrices"

"Nous notons qu'il est plus probablement toujours trop tôt pour voir l'intégralité de l'impact" du coronavirus sur les affaires de Melexis, ajoute-t-il. Et comme les perspectives confirmées par le groupe belge "semblent conservatrices et ne tiennent pas compte directement de l'impact du Covid-19, elles ouvrent la voie à un deuxième semestre plus faible à cause de ce dernier".