L'indice Bel 20 signe son meilleur mois de 2018

La seconde partie de l’année 2018 démarre plutôt bien pour les Bourses. La plupart des indices boursiers mondiaux ont achevé le mois de juillet sur un bilan positif . L’absence de prises de décision majeures à l’issue des réunions des principales banques centrales dans le monde y est sans doute pour quelque chose. Mais aussi et surtout les résultats de sociétés communiqués ces dernières semaines.

À Wall Street, portée notamment par Walgreens Boots Alliance (+15,2%), un tout nouveau venu dans sa composition, et JP Morgan (+12%), qui a fait part de résultats trimestriels proches du record, l’indice Dow Jones signe une des meilleures performances de la planète. Il a engrangé 4,88%. Le S&P 500 progresse, lui, de 3,62%. Les 270 entreprises liées à cet indice et qui ont publié à ce jour leurs résultats pour le 2e trimestre ont vu leur bénéfice croître de 22,7% en moyenne.

Faiblesse de l’or

Cet indice paneuropéen a bénéficié de l’excellent comportement d’actions de sociétés ayant dévoilé des résultats, telles qu’Oryon (+27,6%), Peugeot (+25,8%), Edenred (+24,4%) et Deutsche Bank (+21,3%), qui a fait part de chiffres moins en repli que prévu. "Les prévisions économiques actuelles, qui tablent sur une croissance de 2,3% en Europe cette année, devraient sans difficulté se traduire par une croissance des profits des entreprises de 10% en 2018 et probablement de 8% en 2019", estiment Maya Bhandari et Toby Nangle, gérants Multi Asset chez Columbia Threadneedle.