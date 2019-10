L'investisseur particulier belge moins pessimiste

Les particuliers belges qui consacrent une partie de leur patrimoine aux actions de la Bourse de Bruxelles retrouvent quelque peu du moral. C’est ce qui ressort du Baromètre mensuel établi à l’issue de l’enquête menée par Kantar TNS à l’initiative d’ING (Belgique), en collaboration avec l’Université de Gand et les quotidiens De Tijd et L’Echo. Le Baromètre qui mesure la confiance des investisseurs , était tombé à 76 points au mois d’août, soit son niveau le plus bas depuis 2011. En septembre, il a effectué un rebond pour revenir à 91 points.

Que s’est-il passé entre les mois d’août et de septembre qui puisse justifier une telle performance? Car finalement, les incertitudes découlant du différend commercial sino-américain et du Brexit sont toujours bien présentes. "Ce rebond en septembre est à mettre sur le compte du meilleur comportement de la Bourse en septembre " , explique Peter Vanden Houte, chef économiste auprès d’ING. L’indice Bel 20 qui avait perdu 3,52% en août, avait repris 4,02% le mois passé. "Cela dit , s’empresse d’ajouter l’économiste, l’indicateur reste pour le 5 e mois d’affilée sous le niveau de 100 qui indique que les gens pessimistes restent plus nombreux que les optimistes. Disons qu’ils sont moins pessimistes qu’auparavant."

Amélioration nette

Vis-à-vis de la Bourse, l’amélioration du sentiment est plus nette. 34% contre 15% au mois d’août estiment que la Bourse montera au cours des prochains mois. Et ils ne sont plus que 38% contre 52% à penser qu’elle baissera. Les investisseurs les plus actifs comptent pour beaucoup dans la perception plus positive du comportement à venir des Bourses. "Parce qu’étant généralement plus investis en actions, ils sont plus sensibles à l’évolution de la Bourse", justifie Peter Vanden Houte.