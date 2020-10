L'"irréversible" transformation du secteur pétrolier

Doutes sur l'avenir de la demande pétrolière

Pour le géant BP , une chose est aujourd'hui certaine: "la croissance incessante de la demande mondiale de pétrole est terminée." Lui qui pariait encore l'année dernière sur une demande grimpant jusqu'à 130 millions de barils par jour d'ici 2040 s'attend désormais à une baisse pendant les 30 prochaines années . "L’ampleur et le rythme de ce déclin sont dus à l’efficacité et l’électrification croissantes du transport routier", affirme le groupe britannique dans un rapport publié mi-septembre.

Le renouvelable, une voie de secours?

"L'industrie pétrolière se préparait (avec plus ou moins d'allant) à des transformations drastiques au cours de prochaines décennies dans le cadre de la lutte climatique: il est possible que la Covid-19 ait singulièrement rapproché l'horizon du changement", écrit Patrice Geoffron, directeur du Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières (CGEMP), pour le cercle des économistes.

Et ce n'est pas la seule à s'orienter vers le marché des énergies renouvelables. Total a indiqué cette semaine vouloir accélérer ses investissements dans les renouvelables et l'électricité, de 2 à 3 milliards de dollars par an. Selon les estimations de Goldman Sachs, relayées par Les Échos, les grandes compagnies pétrogazières européennes vont investir 170 milliards de dollars dans les renouvelables d'ici à 2030. Leur part de marché dans les projets éoliens et solaires passera ainsi d'à peine 1% en 2019 à 10% dans dix ans.