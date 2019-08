L'ombre de la récession se fait sentir à Wall Street

La guerre commerciale et des indicateurs de récession ont pénalisé les marchés américains ce mardi.

La Bourse US a terminé en baisse ce mardi, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par la guerre commerciale sino-américaine et par des indicateurs avancés de récession sur le marché obligataire. Le Dow a cédé 0,47% à 25.777,90 points. Le Nasdaq a reculé de 0,34% à 7.826,95 points. Le S&P 500 a perdu 0,32% à 2.869,16 points. Les marchés avaient clairement progressé à l'ouverture, revigorés par le ton moins agressif de Trump à l'égard de la Chine lors du G7 et l'assurance du président américain que Pékin souhaitait revenir à la table des négociations.