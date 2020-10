La 5G dope les comptes d'Ericsson (débriefing actions étrangères)

Les investisseurs européens ont suivi de près les tractations aux États-Unis entre le Congrès et l'administration Trump, sur les mesures à adopter pour remettre de l'huile dans le moteur de l'économie US. Mais le sujet qui a dicté la tendance ce mercredi n'était autre que le retour en force de la pandémie. Et les inquiétudes sur la crise sanitaire, et ses conséquences économiques, ont pris le dessus sur l'espoir d'un plan de relance américain, très attendu par les marchés.