La BCE ne fait ni chaud ni froid aux investisseurs (débriefing actions européennes)

Le CAC 40 a progressé de 0,05% et le Footsie britannique de 0,54%. Le DAX allemand a par contre reculé de 0,33%.

À Amsterdam, GrandVision a lâché 3,47%. Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, EssilorLuxottica (-0,46%) serait inquiet de la situation financière du groupe d'optique, ce qui le pousserait à envisager de renégocier le prix d'achat ou même d'abandonner la transaction. Rappelons que le groupe franco-italien s'est engagé dans une bataille judiciaire et a déjà prévenu que la mauvaise gestion de la crise par GrandVision pourrait donner lieu à la résiliation de sa proposition de rachat.

Le titre TUI a chuté de 5,47% à la Bourse de Francfort. La compagnie aérienne a fait état d'une perte opérationnelle annuelle de trois milliards d'euros, contre un bénéfice de 894 millions d'euros réalisé un an plus tôt. Le chiffre d'affaires annuel a chuté de 58%, à 7,9 milliards d'euros. Le groupe ambitionne désormais de réduire ses coûts à hauteur de 400 millions d'euros par an, contre 300 millions précédemment, afin de rembourser la dette contractée pour survivre à la crise du coronavirus.