La Banque centrale de Chine à la rescousse de sa devise

Reflet des tensions commerciales avec les Etats-Unis, la chute du yuan (-3,4% en juin) n’est pas passée inaperçue. La Banque populaire de Chine (BPC) est sortie du bois ce mardi pour tenter d’éteindre l’incendie . " Nous avons observé ces derniers temps des fluctuations sur le marché des changes et nous les surveillons de prè s", a déclaré Yi Gang, le gouverneur de la banque centrale.

"Nous continuerons de maintenir le yuan à un niveau raisonnable et équilibré."

" Cela s’explique surtout par le renforcement du dollar et par des incertitudes extérieures. " Mais il estime que les fondamentaux économiques de la Chine restent sains et que les risques financiers sont pour l’essentiel maîtrisés.

Le grand argentier a également rappelé la volonté des autorités chinoises de rester engagées dans une politique de taux flottant encadré pour le yuan. "Nous continuerons à mettre en œuvre une politique monétaire prudente et neutre… et à maintenir le taux de change du yuan à un niveau raisonnable et équilibré", a-t-il affirmé. Des propos classiques venant d’une banque centrale mais qui ont visiblement rassuré les investisseurs. La monnaie chinoise est remontée à 0,1502 dollar contre 0,1485 dollar avant ses déclarations.