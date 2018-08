La Banque d'Angleterre relève ses taux, prudente avec le Brexit

Prudence de mise

Récemment les données économiques pour le Royaume-Uni ont été mitigées. Si le taux de chômage évolue à des niveaux historiquement bas , autour de 4,2%, et que les salaires (primes comprises) ont augmenté de 2,5% sur un an sur la période de trois mois achevé fin mai, en juin les ventes au détail ont déçu malgré la Coupe du monde.

Défi du Brexit

Mardi, l'Office national des statistiques a pointé le fait que le Royaume-Uni était le seul pays du G7 dont la croissance a ralenti entre 2016 et 2017. Et alors que les négociations patinent et que l'échéance de fin octobre pour parvenir à un accord de sortie se rapproche, les observateurs évoquent de plus en plus ouvertement la perspective d'un Brexit dur, une hypothèse qui effraie les milieux des affaires.