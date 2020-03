La Belgique interdit la vente à découvert sur certaines actions

La FSMA, le gendarme des marchés financiers en Belgique a décidé d'interdire pour 24 heures la vente à découvert pour les actions ayant perdu 10% ou plus au cours de la séance de lundi.

Cette interdiction ne concerne pas toutes les valeurs cotées sur Euronext Bruxelles. Elle est limitée à un panier d’actions qui lundi ont perdu 10% ou plus. Il s’agit d’AB InBev, Aedifica, Ageas, Barco, Biocartis, CFE, Celyad, Econocom, Gimv, KBC Ancora, KBC, Kinepolis, Montea, Retail Estates, Sequana Medical, Solvac et WDP.

Plus de transparence en Europe

Lundi, l'ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, avait déjà demandé que ceux qui détiennent des positions vendeuses sur des actions déclarent celles-ci à partir d’un seuil de 0,1% du capital et au-delà, contre 0,2% avant. La mesure pourrait soutenir une action plus stricte si nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des marchés de l'UE, la stabilité financière et la protection des investisseurs indique l'institution.