La Bourse US soutenue par le répit autour de Huawei

Les marchés américains ont clôturé en hausse mardi, revigorés après deux séances de baisse par un apparent répit autour du géant chinois Huawei dans l'affrontement commercial auquel se livrent Washington et Pékin. Le Dow Jones est monté de 0,77%, à 25.877,33 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 1,08%, à 7.785,72 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,85%, à 2.864,37 points.

> Lire Rebond des valeurs technologiques (Débriefing actions européennes)

Devant l'inquiétude des usagers et des entreprises américaines suite au placement la semaine dernière de Huawei sur la liste noire de Washington, Donald Trump a finalement donné un sursis à Huawei, qui pourra encore pendant trois mois utiliser des composants et logiciels américains avant la mise en oeuvre effective des sanctions. Le temps pour lui et ses partenaires commerciaux de s'adapter.

> Lire Les tensions commerciales vont encore peser sur la croissance

Les fabricants de composants électroniques, qui avaient particulièrement souffert lundi, se sont redressés à l'instar d'AMD (+2,51%), Qualcomm (+1,47%) ou Broadcom (+1,01%). De leur côté, Apple et Intel ont avancé respectivement de 1,92% et 2,07%. Google a, lui, pris 0,85%. Et Microsoft 0,54%.

> Lire Le titre Samsung profite des déboires de Huawei