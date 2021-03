La Bourse d'Amsterdam au sommet

La Bourse d'Amsterdam évolue à une cadence record. Son indice de référence, l'AEX, a franchi les 704 points ce mercredi en cours de séance, battant un record vieux de 20 ans.

La plus ancienne bourse du monde est de retour au sommet. La Bourse d'Amsterdam et son indice AEX ont dépassé les 704 points lors de la séance de ce mercredi, soit un nouveau record qui efface des tablettes celui du 4 septembre 2000, atteint au plus fort de la bulle internet. L'indice s'est essoufflé en clôture, lâchant 0,18% à la cloche pour finir à 699,85 points.

L'AEX a gonflé de plus de 11% depuis le début de l'année. La progression depuis le creux "corona" du 16 mars 2020 est encore plus impressionnante. Elle dépasse les 80%. À titre de comparaison, le Bel 20 a pris 6,5% depuis le premier janvier dernier et 45% depuis le mois de mars 2020. L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles évolue encore à près de 20% de sa meilleure marque. Un record qui date du 29 juin 2007.

Des champions à tous les étages

La Bourse d'Amsterdam doit son succès à la forte coloration technologique de son indice AEX. Parmi ses 25 sociétaires, on y retrouve le fabricant de puces électroniques ASML, première capitalisation de la cote à bien plus de 200 milliards d'euros. Il y a la fintech Adyen qui a profité pleinement du boom de l'e-commerce pendant la crise sanitaire, ou encore Prosus, le plus grand holding technologique coté en Europe. Le livreur de repas Just Eat Takeway, autre gagnant de la crise du coronavirus, fait également partie des membres de l'AEX.

Un indice qui comprend aussi le pétrolier Shell, le groupe sidérurgique ArcelorMittal ou encore le groupe brassicole Heineken, trois valeurs qui profitent pleinement des premiers signes de reprise.

Effet Brexit et innovations

Le rayonnement international de la place amstellodamoise en fait aussi une place de choix pour les introductions en bourse de sociétés innovantes. Amsterdam et la souplesse de sa fiscalité sont d'ailleurs très recherchées pour l'accueil qu'elles réservent aux SPAC, les "Special Purpose Acquisition Company". Ces entreprises sans activité commerciale souvent appelée "coquille vide" et qui entre en bourse pour lever des fonds avant de mettre la main sur une entreprise prometteuse.

Euronext Amsterdam a aussi bénéficié d'un effet "Brexit" favorable en 2021. La Bourse d'Amsterdam a ainsi subtilisé à son homologue londonienne le titre de première place boursière d'Europe.