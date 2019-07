La Bourse de Bruxelles fait du surplace (débriefing actions belges)

Place à l'hésitation. À la veille de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), le Bel 20 n'est pas parvenu à décider quelle direction prendre et est resté proche de son point d'équilibre. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a ainsi clôturé la séance de ce mercredi sur une progression de 0,08%, à 3.726,47 points. À sa tête, Umicore a encore pris 1,86%, à 27,86 euros, après avoir bondi d'environ 3% mardi .

Kepler Cheuvreux a pourtant publié une note ce mercredi dans laquelle il se montre peu confiant dans les résultats que la société belge va présenter la semaine prochaine, évoquant "des perspectives plus faibles en termes de demande et de bénéfices". C'est pourquoi il a réduit son objectif de cours à 30 euros contre 37 euros précédemment. Sa recommandation reste à "conserver".

Le titre AB InBev a grimpé de 0,74% à 86,33 euros, à la veille de la publication des résultats trimestriels du brasseur belgo-brésilien. Les analystes tablent en moyenne sur une croissance interne des volumes de 1%, de 5,1% pour ses revenus et de 6,5% pour son ebitda. Le bénéfice par action normalisé est attendu à 1,18 dollar (+7,3%). Lire notre article

Mais pour l'heure, une autre affaire occupe ses actionnaires: le cabinet d’avocats The Schall Law Firm, de Los Angeles, va en effet introduire un recours collectif ("class action") contre AB InBev. Selon lui, la société a donné à la SEC, le gendarme américain des marchés, des informations fausses et trompeuses concernant la liquidité, le fonds de roulement et les risques qu’elle rencontrait. Un autre cabinet d'avocats a lancé une enquête pour des raisons similaires. Lire notre article