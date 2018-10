La Bourse de Bruxelles se vide et suscite peu de vocations

Partis ou sur le départ

Et ce n’est pas tout. Rappelez-vous, RealDolmen a été rachetée, il y a quelques mois à peine, par GFI Informatique et le holding Sapec a été radié le 2 juillet après l’offre de reprise simplifiée de Socplinpar. Notons encore, pour être complet, l’offre qui devrait être lancée sur 2Valorise .

Le loupé Belfius

Certes dans quelques jours, Shurgard le spécialiste du garde-meubles accessible 24 heures sur 24 fera son apparition et apportera un supplément de capitalisation compris entre 2 milliards et 2,4 milliards d’euros. Un regret: l’offre initiale actuellement en cours n’est pas accessible aux investisseurs particuliers.

On n’oubliera pas, non plus, de mentionner, les doubles cotations Bruxelles-Amsterdam réalisées par Eurocommercial Properties , le propriétaire du Woluwe Shopping Center, et par FNG qui exploite notamment la marque Brantano.