La Bourse de Bruxelles signe son meilleur millésime depuis 2009...

Après avoir reculé de 18,5% en 2018, l’indice Bel 20 a rebondi de 22,31% cette année

Quelle année 2019! Une année comme les investisseurs aimeraient qu’elles le soient toutes. La Bourse de Bruxelles a fait preuve d’une très grande forme au cours des 12 derniers mois. Son indice Bel 20 a progressé de 22,31%, soit 723,55 points. Il est revenu tout près de la barre des 4.000 points, à 3.967,18. Si l’on ajoute à cette performance les dividendes distribués par les entreprises qui composent le Bel 20, l’actionnaire aura empoché un return (= évolution du cours + dividende) de 26,3%, selon l’indice Bel 20 net Return.

Six actions du Bel 20 ont amélioré leur record historique en 2019.

Calculées à la clôture de la séance de ce lundi, ces performances sont appelées à évoluer légèrement d’ici la clôture de l’année boursière. La Bourse de Bruxelles ouvrira en effet encore ses écrans de cotations, une dernière fois pour cette année, ce mardi, pour une séance qui s’achèvera à 14h.

Les actions belges ont donc fait mieux que la plupart des autres principaux actifs financiers, tels que l’or (+21% en euros) et les obligations à 10 ans émises par l’État belge (environ 10%). De plus, il s’agit pour l’indice Bel 20 de sa 7e meilleure prestation annuelle depuis sa création tout à la fin de l’année 1990, et même la meilleure depuis 2009. Excepté en mai et en août, l’indice a enregistré, comme en 2013, des gains au fil de tous les mois de l’année.

Pour les amateurs de statistiques, on ajoutera que depuis 1991, le Bel 20 a connu 19 bilans annuels positifs, tandis que 10 à peine se sont clôturés dans le rouge.

Encore éloigné de son sommet

À l’approche de son trentième anniversaire l’an prochain, l’indice Bel 20 semble donc vouloir se parer de ses plus beaux atours. Sans pour autant jouer au rabat-joie, il reste que l’indice phare d’Euronext Bruxelles, le gestionnaire du marché boursier belge, a encore un long chemin à parcourir pour retrouver son plus haut historique de mai 2007. Il avait clôturé la séance du 23 de ce mois à 4.756,82 points. La suite, on la connaît: la crise du secteur financier qui a conduit à la chute des bancassureurs Fortis et Dexia chez nous en 2008 l’a éloigné de ce sommet. Et à ce jour, le Bel 20 n’a toujours pas été en mesure de le retrouver. Il lui faut monter encore de quelque 20%.

Perché aujourd’hui aux environs de 4.000 points, l’indice Bel 20 ne fait en réalité qu’effacer la majeure partie des pertes subies en 2018. Cette année-là, il avait atteint un plus haut de 4.177 points à la fin du mois de janvier, avant d’adopter un trend baissier qui s’est poursuivi dans les mois suivants, en particulier entre septembre et décembre. 2018, pour ceux qui s’en souviennent, s’était soldé sur un bilan négatif de 18,46%.

Galapagos = 20% de la hausse en points de l’indice Bel 20

Quelles sont les valeurs qui ont le plus contribué à la hausse de l’indice Bel 20? Cette année, c’est Galapagos qui a fourni le plus gros effort malgré une pondération (6,4%) presque deux fois moins élevée que le poids lourd de l’indice, AB InBev. À elle seule, Galapagos a compté pour 20% dans la hausse du Bel 20 du fait de la hausse de 130,9% de son action. En y ajoutant la performance d’argenx (+69,72%) le secteur des valeurs biotechnologiques y contribue pour une part de 28,6%.

Ensemble, les valeurs financières font davantage. Les gains accumulés par les cours des actions Ageas (+34,6%), KBC (+18,3%) et ING (+13,7%) contribuent à 38,6% dans la progression du Bel 20. Une contribution à laquelle ce secteur avait coutume de nous habituer avant la crise financière de 2008-09.

Traditionnellement gros pourvoyeur de points au Bel 20, excepté en 2018, la part d’AB InBev n’est que de 13%. L’action du brasseur a gagné 27,8%. En raison de leur pondération peu élevée dans le Bel 20, le secteur des valeurs immobilières a eu un impact plus limité (+4,8%) sur l’évolution du Bel 20. Il reste que ce type de valeurs a fort bien presté en Bourse. WDP a gagné 39,9% et Cofinimmo 21,5%.

Colruyt (-24,3%) est, avec Telenet, la seule valeur à avoir cédé du terrain dans le Bel 20. Il est vrai qu’elle avait survolé (+43,5%) l’an passé la place boursière qui a passé le plus clair de son temps à broyer du noir. Des prises de bénéfice toutes logiques sont donc survenues en 2019.

Ageas vaut à nouveau 10 milliards d’euros

L’indice Bel 20 n’est pas près de retrouver son point le plus haut, historiquement parlant. Cela n’a cependant pas empêché une série de valeurs qui le composent de réussir cet exploit cette année. Elles sont au nombre de 6 à l’avoir réalisé. Outre Galapagos et argenx, il y a le titre du groupe technologique Barco, à la faveur d’un bond de 121,5% de son action. En étant monté récemment jusqu’à 222 euros, Barco, qui avait été emporté par la vague spéculative des actions "internet" à la fin des années 1990, a mis fin a plus de 20 ans de "privation" de record. Celui-ci remontait toujours au mois de juin 1998 (197,3 euros). WDP, Sofina et Colruyt, avant sa rechute, ont aussi amélioré leur record historique.

Autre conséquence de la hausse des cours des actions, le nombre de sociétés du Bel 20 à valoir plus de 10 milliards d’euros a augmenté. Sans tenir compte d’Engie, qui a été radiée de la composition du Bel 20 en mars dernier, elles étaient au nombre de 5 en 2018. Ce chiffre est monté à 9 cette année. Il y avait déjà AB InBev, ING, KBC, GBL et UCB. Il y a aussi à présent Galapagos, Solvay, Umicore et Ageas. Une première pour cette dernière, depuis le rachat de la branche bancaire de Fortis par BNP Paribas en 2008. Indubitablement, le marché apprécie à la fois, outre les bons résultats de l’assureur, les programmes de rachats d’actions, destinées en grande partie à être annulées, et le rendement sur dividende élevé de l’action.

Du côté des actions moyennes

En dehors du Bel 20, de belles performances ont aussi été établies. Et qui permettent de penser que le comité des indices d’Euronext aura du pain sur la planche en mars prochain, quand il examinera la composition de ses indices boursiers. Parmi les actions les plus en vue dans l’indice Bel Mid qui a gagné 31,7%, D’Ieteren s’est adjugé 90,15%, Euronav 77,5% et Aedifica 49,9%.