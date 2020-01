La Bourse de Bruxelles veut faire revenir le petit investisseur en baissant le précompte mobilier

Actionnariat du Bel 20

Il apparaît que 52,7% de l’indice est détenu par des familles et des fondateurs ("families and founders"), des participations qui sont le plus souvent logées dans des fondations à l’étranger (Luxembourg et Pays-Bas). Ces "families and founders" sont présents dans 13 des sociétés du Bel 20, notamment dans AB InBev. Par ailleurs, 30,9% de l’actionnariat est aux mains de fonds de placement dont les principaux sont Vanguard, BlackRock et Amundi Asset Management. Ces fonds ont le plus souvent une stratégie de "buy and hold": ils achètent des actions et les gardent un certain temps en portefeuille. On constate aussi une progression de l’investissement passif (calqué sur l’indice Bel 20). L’Etat belge détient de son côté 2,5% du Bel 20, soit l’équivalent de 5 milliards d’euros.