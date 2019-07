La Bourse de Francfort doublée par celle de Paris

Les investisseurs à la Bourse de Francfort ne font pas dans la dentelle. Quand ils sont déçus, ils n’hésitent pas à le faire savoir. Pas plus tard que ce jeudi, le groupe actif dans les services numériques SAP en a fait les frais. Le cours de son action a démarré la séance en chutant de plus de 10%, avant de réduire de moitié ce recul en clôture. Le spécialiste des logiciels professionnels a annoncé une baisse de 21% de son bénéfice d’exploitation et averti qu’il ne voyait pas d’amélioration sur ses marges avant 2020.