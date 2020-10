La Bourse de Francfort veut faire peau neuve

Deutsche Boerse souhaite fixer de nouvelles règles en matière de bonne gouvernance pour les membres actuels et futurs de ses indices afin d'éviter une nouvelle affaire Wirecard.

Redonner confiance dans les marchés financiers et redorer l'image de la Bourse de Francfort. Telle est la mission que s'est donné l'opérateur boursier Deutsche Boerse après le scandale Wirecard.

Il a annoncé, ce lundi, le lancement d'une grande consultation dans le but de moderniser les règles régissant la composition de son indice de référence, le DAX, mais également des indices plus petits MDAX, SDAX et TecDAX.