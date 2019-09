La Bourse de Hong Kong veut racheter le London Stock Exchange pour 30 milliards d'euros

Le titre London Stock Exchange bondit à la Bourse de Londres après l'annonce d'une offre de rachat de la Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), pour 29,6 milliards de livres sterling.

La Bourse de Hong Kong propose un rachat des titres London Stock Exchange à 2.045 pence par action. L'actionnaire recevra aussi 2.495 actions nouvellement émises HKEX. Le groupe a l'intention de lister ses propres actions sur la Bourse de Londres. Il compte financer son opération par une combinaison de cash et de crédit.

LSE reste focalisée sur Refinitiv

LSE a confirmé avoir reçu une offre non sollicitée de rachat et qu'elle allait l'étudier. "LSE reste attaché à son projet d'acquisition de Refinitiv et continue d'effectuer des progrès sur cette opération"