La Bourse de Londres a-t-elle vu trop grand? (Débriefing actions européennes)

Les échanges étaient nerveux avec des indices qui ont changé à plusieurs reprises de direction. Les investisseurs ont applaudi les chiffres de l'emploi US bien meilleurs que prévu sans pour autant lâcher des yeux les taux obligataires américains, le rendement à 10 ans atteignant même son plus haut niveau de l'année à 1,62% dans la foulée du rapport mensuel américain sur l'emploi surprenant.

Plus forte baisse du Stoxx 600 Europe, LSE, la plateforme derrière la Bourse de Londres, a glissé de 14,38%. Elle a pourtant publié des résultats en hausse pour 2020 et a décidé de viser plus haut pour son dividende. Mais ce qui chiffonne les suiveurs du titre, c'est l'augmentation des dépenses prévues pour l'intégration du fournisseur de données et d’analyses financières Refinitiv. Son acquisition l'an dernier avait déjà coûté plus de 22,5 milliards d'euros.