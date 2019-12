La Bourse de New York attentive au commerce

Wall Street a terminé en hausse jeudi, attentive aux développements commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine et digérant plusieurs données sur l'économie américaine. Le Dow a pris 0,10% à 27.677,79 points. Le Nasdaq a gagné 0,05% à 8.570,70 points. Le S&P 500 a avancé de 0,15% à 3.117,43 points. Les investisseurs ont également observé avec intérêt un sommet de l'Opep, qui a démarré jeudi en Autriche. Le cartel et ses dix partenaires, dont la Russie, doivent décider du futur de leur accord de réduction de leur production afin de soutenir les cours, certaines rumeurs ayant évoqué des coupes encore plus importantes.