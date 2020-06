La Bourse de New York en mode pause avant Powell

Wall Street a clôturé sans direction ce mardi, les investisseurs faisant une pause avant une conférence de presse de Jerome Powell ce mercredi à l’issue d’une réunion de la Réserve fédérale américaine. Le président de l’institution pourrait donner des indications quant aux récents signes de reprise économique qui ont notamment conduit le Nasdaq a dépasser la barre des 10.000 points en séance. L’indice a finalement terminé sur une hausse de 0,29% à 9.953,75 points. Le Dow Jones et le S&P 500 ont de leur côté reculé respectivement de 1,09% à 27.272,30 points et 0,78% à 3.207,18 points.

Côté valeurs, les opérateurs de croisières Carnival et Norwegian Cruise Line Holdings ont chuté de 7,51% et 10,16%. L’ambiance a été tout aussi morose chez les compagnies aériennes, American Airlines perdant 8,67% et Delta Air Lines 7,57%. La chaîne de grands magasins Macy’s a, de son côté, chuté de 7,12% après avoir pourtant déclaré que ses 450 magasins réouverts affichaient des performances supérieures aux attentes. Quant aux techs, Apple a pris 3,16%, Facebook 3,14% et Amazon 3,04%.