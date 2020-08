La Bourse de New York freinée par les technos

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, le Nasdaq perdant 1,69% à 10.782,82 points, lesté par les valeurs technologiques. Facebook a reculé de 2,61%, Apple de 2,97%, Amazon de 2,14%, Google de 1,09%, Microsoft de 2,34% et Netflix de 3,40%. De leur côté, le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement cédé 0,38% à 27.686,91 points et 0,80% à 3.333,69 points, malgré un début de séance dans le vert grâce à des taux d’intérêt très bas, un gigantesque plan de relance à venir et une saison des bénéfices du deuxième trimestre meilleure que ce que les observateurs craignaient. Les investisseurs ont également appris pendant la séance l'annonce du président russe Vladimir Poutine concernant le développement d'un vaccin contre le Covid-19 par la Russie.