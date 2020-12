La Bourse de New York maussade sur le plan d’aide

Wall Street a clôturé la semaine en ordre dispersé, en l'absence de progrès dans les négociations au Congrès d'un plan de soutien à l'économie américaine. Démocrates et républicains n'ont toujours pas réussi à mettre de côté leurs profondes divergences. Le Dow a gagné 0,16% à 30.046,37 points. De leur côté, le Nasdaq et le S&P 500 ont tous les deux reculé, de 0,23% à 12.377,87 points pour le premier et de 0,13% à 3.663,46 points pour le second.

Côté valeurs, le titre de la plateforme de locations de logements Airbnb, qui avait plus que doublé à son entrée en Bourse jeudi (+113%), a quelque peu reculé, perdant 3,77%. De son côté, Doordash, qui avait terminé en hausse de 85% mercredi, jour de son entrée en Bourse, a lâché 5,91%. Disney a, lui, grimpé de 13,59% après avoir présenté la veille aux investisseurs son offensive et ses succès dans le streaming avec Disney+. Quant au laboratoire Pfizer, dont le vaccin attend un feu vert imminent des autorités sanitaires américaines, il a cédé 1,46%. Du côté des techs, Facebook et Apple ont perdu 1,29% et 0,67%, tandis qu’Amazon et Google ont pris 0,48% et 0,40%.