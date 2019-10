La Bourse de New York optimiste sur le commerce

Wall Street a terminé dans le vert jeudi, les investisseurs espérant que les pourparlers commerciaux qui ont débuté ce jeudi à Washington entre Américains et Chinois aboutiront au moins à un accord partiel. Le Dow a pris 0,57% à 26.496,67 points. Le Nasdaq a gagné 0,60% à 7.950,78 points. Le S&P 500 a avancé de 0,64% à 2.938,13 points. Robert Lighthizer, négociateur en chef américain, Liu He, le vice-Premier ministre chinois et Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, se sont bien retrouvés jeudi à Washington. Trump a annoncé qu'il rencontrerait lui-même Liu He à la Maison Blanche vendredi.