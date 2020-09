La Bourse de New York profite du rebond des techs

Wall Street est repartie de l'avant mercredi après trois séances de baisse causées en grande partie par le net repli des géants technologiques américains. Le Dow Jones est monté de 1,60% à 27.940,47 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 2,71% à 11.141,56 points. Le S&P 500 a pris 2,01% à 3.398,96 points. Ce rebond est lié à la volatilité des prix et au fait que les actions et/ou le marché ont souvent tendance à remonter après des mouvements de correction, notamment quand ceux-ci ont lieu dans des laps de temps très courts.

Malmenés ces dernières séances, les piliers américains de la tech ont retrouvé de l'éclat: Apple (+3,99%), Amazon (+3,88%), Facebook (+0,87%) et Google (+1,60%) ont tous été en progression. Tesla, qui a connu mardi sa pire chute depuis son entrée en Bourse, a également retrouvé des couleurs et s'est apprécié de 10,92%. Tiffany a vu son action plonger de 6,44%, lestée par une annonce du groupe français LVMH, qui ne s'estime plus "en mesure" de racheter "en l'état" le joailler américain, invoquant notamment "la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis".