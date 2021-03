La Bourse de New York rassurée par l’emploi

Après un début de séance poussif, Wall Street a clôturé dans le vert ce vendredi, portée un sentiment positif sur le redémarrage de l'économie américaine. Le Dow Jones est monté de 1,85% à 31.496,30 points. Le Nasdaq a pris 1,55% à 12.920,15 points. Le S&P 500 a gagné 1,95% à 3.841,94 points. Le mois dernier, 379.000 emplois ont été créés aux États-Unis, soit près de trois fois plus qu'en janvier et d'avantage que les attentes du marché, selon les données du département du Travail. Ces emplois ont principalement été créés dans les bars et restaurants, mais aussi dans les autres activités liées aux loisirs et à l'hébergement, ainsi que dans les services de santé, la vente au détail, et l'industrie manufacturière.