La Bourse de New York rassurée par la Fed

Les marchés naviguaient toutefois déjà largement dans le vert avant le commentaire de la Fed, à la veille de la publication des rapports trimestriels d'Amazon (+1,11%), de Facebook (+1,38%), d'Apple (+1,92%) et de Google (+1,45%). De son côté, le fabricant de puces Advanced Micro Devices a bondi de 12,54% après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année. La chaîne de café Starbucks a, elle, engrangé 3,72% après avoir déclaré que ses affaires étaient en train de se redresser dans le monde entier et qu’elle déclarerait un bénéfice pour le trimestre en cours. A l’inverse, Boeing a perdu 2,83%, faisant état d'une perte plus importante que prévu en raison de la pandémie.