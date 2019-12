La Bourse de New York rassurée par le commerce

Wall Street a terminé dans le vert mercredi, optimiste sur le front commercial sino-américain et portée par la forte augmentation des prix du pétrole. Le Dow a pris 0,53% à 27.649,78 points. Le Nasdaq a gagné 0,54% à 8.566,67 points. Le S&P 500 a avancé de 0,63% à 3.112,76 points. L'agence Bloomberg, citant des sources proches des négociations, a indiqué mercredi que les Etats-Unis et la Chine s'étaient rapprochés d'un texte, qui pourrait voir le jour avant la nouvelle vague de surtaxes douanières américaines prévue le 15 décembre.

Côté valeurs, les pétrolières Chevron et Exxon Mobil ont pris respectivement 0,91% et 1,13%, dans un contexte de forte augmentation des prix du pétrole. Alphabet, la maison mère de Google, est montée de 1,95%. Le groupe a annoncé que Sundar Pichai, déjà patron de Google, prenait en plus la tête d'Alphabet, remplaçant Larry Page, co-fondateur avec Sergey Brin du géant de l'internet. United Airlines (-0,79%) a, lui, annoncé mardi avoir commandé 50 Airbus 1321 pour remplacer sa flotte vieillissante de Boeing 757. Boeing a perdu 0,92%.