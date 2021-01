La Bourse de New York repart de l’avant

Les marchés américains ont terminé dans le vert ce mardi, à l'issue d'une séance relativement calme pour les grands indices et au lendemain d'un repli du marché.

Wall Street a clôturé en hausse mardi, dans un marché s'interrogeant sur les hauts niveaux des indices et cherchant à repartir de l'avant au lendemain d'un repli. Le Dow Jones est monté de 0,19% à 31.068,69 points. Le Nasdaq a pris 0,28% à 13.072,43 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,04% à 3.801,19 points. Les investisseurs continuent d'espérer une nette reprise de la croissance économique dans la deuxième moitié de 2021 grâce aux progrès des campagnes de vaccination contre le coronavirus et aux mesures de relance budgétaire.

Côté valeurs, le constructeur General Motors a grimpé de 6,22% après l'annonce du lancement de BrighDrop, une filiale qui proposera des services pour les véhicules électriques destinés à la logistique. Walmart a pris 1,15%. Le géant américain a annoncé lundi, en partenariat avec la société d'investissement Ribbit, la création d'une start-up spécialisée dans les technologies financières qui proposera ses services aux clients et aux employés de l'entreprise. Dow et Intel ont signé les meilleures performances du Dow Jones, gagnant respectivement 3,72% et 3,30%.