La Bourse de New York souffle après des records

Wall Street a clôturé en ordre dispersé lundi, digérant de nouveaux records atteints la semaine dernière dans un marché espérant un redémarrage de l'économie américaine et mondiale. Le Dow Jones a baissé de 0,49% à 30.069,79 points. Le S&P 500 a reculé de 0,19% à 3.691,96 points. Le Nasdaq s'est apprécié en revanche de 0,45% à 12.519,95 points.

L'une des raisons qui fait que le marché penche vers le discours autour d'une réouverture de l'économie ces deux dernières semaines, c'est l'idée que le Congrès puisse voter de nouvelles mesures de relance avant la pause de Noël. Cela pourrait aider l'économie et offrir une planche de salut aux employés sur le point de perdre leurs allocations chômage. La semaine à Wall Street devrait par ailleurs être rythmée par plusieurs entrées en Bourse très attendues, dont celle de la plateforme de locations de logements Airbnb et celle du livreur de nourriture DoorDash. Côté valeurs, Intel a signé la moins bonne performance du Dow, perdant 3,43%. Dow a cédé quant à lui 3,36%, Chevron 2,76%, Walgreens 2,26%, IBM 1,96% et Caterpillar 1,92%.