La Bourse de New York soutenue par le commerce

Les spéculations autour de la Fed devraient se poursuivre cette semaine, à l'approche de la prochaine réunion de son Comité de politique monétaire les 30 et 31 juillet. Le président américain a déjà renouvelé lundi sur Twitter ses attaques contre l'institution, l'accusant de freiner la première économie mondiale. Les marchés se préparent aussi à accueillir les résultats de plusieurs géants de la tech, dont Facebook (+2%) mercredi et Google (+0,68%) ainsi qu'Amazon (+1,07%) jeudi. Ces trois entreprises, qui représentent 8% du S&P 500, pèsent plus que des secteurs entiers de la cote. Netflix continue de son côté de naviguer dans le rouge et a perdu 1,42%.