La Bourse de New York tirée par Apple

Plusieurs valeurs chinoises cotées à Wall Street ont profité du climat visiblement plus apaisé entre les deux premières économies mondiales: Alibaba est monté de 0,75%, JD.com de 1,40% et Baidu de 1,53%. De son côté, Apple a gagné 2,35%, enregistrant une des plus fortes progressions au sein du Dow Jones. Alphabet, la maison mère de Google, a en revanche reculé de 0,39%. Selon des informations de presse, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a envoyé une lettre au géant des moteurs de recherche qu'elle soupçonne de bénéficier d'un avantage compétitif via l'usage d'un nouveau protocole internet.