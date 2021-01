La Bourse de New York va retirer trois sociétés des télécoms chinoises de la cote

"La Chine exploite les investisseurs américains"

Dans ce décret signé par Donald Trump, les États-Unis affirment que la Chine "accroît la taille de son complexe militaro-industriel en convainquant les sociétés civiles chinoises de soutenir ses activités militaires et son renseignement". "Dans le même temps, ces entreprises lèvent du capital en vendant des actions à des investisseurs aux États-Unis", poursuit le décret, jugeant que "de cette manière, la Chine exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son complexe militaire ".

L'administration Trump et Pékin s'imposent depuis plusieurs années une bataille sans merci sur le front économique et technologique, à coup de taxes douanières punitives et de listes noires qui ont notamment affecté le géant des télécoms Huawei et l'application ultra-populaire TikTok.