La Bourse de Tokyo se rapproche d'un record vieux de plus de 30 ans

Tout un symbole. Le Nikkei 225 , l’indice phare de la Bourse de Tokyo, a franchi la barre des 30.000 points ce lundi pour la première fois depuis le 2 août 1990 . À l’époque, la bulle spéculative autour des actions japonaises – qui avait amené le Nikkei jusqu’à 38.915,87 points au soir du 29 décembre 1989 – venait d’exploser six mois plus tôt. Le marché nippon mettra des décennies pour s’en remettre.

Pour atteindre son plus niveau historique, le Nikkei 225 doit encore progresser de 29,35%.

Rappelons que le grand argentier avait fait de la déflation son cheval de bataille. Avant même son entrée en fonction, en mars 2013, il posa les bases de sa politique en affirmant qu'il n'y aurait aucune limite aux quantités de liquidités injectées par la banque du Japon (BOJ) dans le système financier . "Il serait naturel pour la BoJ de racheter massivement des obligations souveraines de maturité plus longue."

Gare à la surchauffe

Aujourd'hui encore, la croissance économique du Japon – son produit intérieur brut (PIB) a par exemple bondi de 12,7% au quatrième trimestre contre 9,5% attendu par les analystes – est l'un des facteurs positifs les plus mis en avant par les investisseurs. Dont le plus célèbre d'entre eux, Warren Buffett. L'Oracle d'Omaha a annoncé fin août avoir investi plus de 6 milliards de dollars dans plusieurs sociétés japonaises.