La Bourse du Nasdaq moins chère qu'il y a 20 ans

Cela en surprendra plus d’un. Malgré les sommets atteints par la Bourse du Nasdaq à Wall Street, on ne peut affirmer que les valeurs qui y sont cotées, soient chères. Explications.

À chaque fois que les Bourses atteignent de nouveaux sommets, cela éveille comme un sentiment de vertige auprès d’un certain nombre d’observateurs. Cela a encore été observé lundi à la Bourse du Nasdaq, où les principaux indices ont clôturé à des niveaux jamais atteints jusque-là. Justifié ou non, ce sentiment de vertige?

Poser cette question, c’est se demander si les valorisations de la Bourse du Nasdaq sont élevées, voire trop élevées. Et la réponse en surprendra plus d’un probablement. Bien que l’indice Composite, celui qui suit l’ensemble des valeurs cotées au Nasdaq, se situe à un niveau 35% plus élevé que lors de l’ultime sommet établi dans les dernières heures de la bulle internet en mars 2000, on ne peut pas prétendre qu’une bulle est en train de se former à l’heure actuelle sur la Bourse du Nasdaq. À l’instar de ce que l’on avait connu à la fin des années 1990.

Valorisations acceptables

Cette année-là, les sociétés étaient échangées en Bourse à près de 60 fois leurs bénéfices en moyenne. C’est énorme. Aujourd’hui, ce ratio (P/E pour price/earning ou cours sur bénéfice) est nettement moins vertigineux. Il s’élève à 24 fois les bénéfices réalisés ces douze derniers mois. Et à suivre les estimations établies par les analystes scrutés par Bloomberg, il reviendrait à 20 fois les profits attendus pour l’ensemble de l’année 2018.

De mémoire de boursier, jamais, à l’exception de l’année 2012, où le P/E était tombé à 16,3, ce ratio n’avait été aussi bas. En 2009, il était encore perché à 37,3.

Pas chère donc, la Bourse du Nasdaq. "Pour autant, je ne dirais pas qu’elle est bon marché. Mais les niveaux de valorisations actuels se justifient dans la mesure où nous connaissons une croissance saine aux Etats-Unis, au Japon, en Europe et dans les régions émergentes du monde, nuance Johan Van der Biest, gestionnaire de fonds auprès de Candriam Investors Group. Les investissements des entreprises vont continuer, alors que la demande finale reste élevée. Les estimations de revenus sont régulièrement revues à la hausse. Leur croissance dans le secteur des entreprises IT (technologie de l’information) est actuellement comprise entre +12% et +15%, et les marges restent attrayantes. Je n’observe pas pour le moment de signaux qui me font peur. Le cycle que nous traversons est exceptionnel."

Face aux sociétés plus traditionnelles, celles que l’on qualifiait autrefois de la vieille économie, les P/E sont plutôt défavorables. "Certes, reconnaît Johan Van der Biest. Mais entre une société comme Colgate qui se traite à 17 fois les bénéfices et dont les résultats progressent de 3 à 4% par an, et Google qui affiche un P/E de 24 et dont les résultats croissent de 20% par an, les investisseurs risquent de se laisser séduire par la seconde qui dispose en outre une fort belle trésorerie." Google détient une trésorerie nette (cash moins les dettes) de 100 milliards de dollars.

Les actions favorites

Tout indique que la Bourse du Nasdaq est en mesure d’atteindre de nouveaux plus hauts. Les actions de ses poids lourds comptent parmi les 20 actions qui bénéficient du plus grand nombre de recommandations à l’achat des marchés américains auprès des analystes suivis par Bloomberg. Amazon (47 "buy"), Facebook (41), Alphabet , la maison mère de Google (35), Microsoft (29), Apple (19) et Netflix (24) entre autres, sont de celles-là.

Ensemble toutes ces sociétés affichent une valeur boursière de plus de 3.290 milliards. Elles représentent 28% de l’indice Composite du Nasdaq.