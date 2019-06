La Bourse suisse touche un record

L'indice vedette de la Bourse de Zurich, le SMI, évolue à un niveau record. La stabilité politique du pays et le flux de dividendes de sociétés comme Roche et Nesté attirent les investisseurs en quête de refuge, dans un contexte qui reste tendu en raison de la guerre commerciale.

L'indice SMI est monté jusqu'à 9.871,44 points aujourd'hui, soutenu notamment par le géant des matériaux de construction LafargeHolcim , le groupe chimique Lonza et la banque Credit Suisse . L'indice affiche une progression de 17% cette année, surperformant les Bourses de Paris , Londres et Francfort .

Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les actions et la devise suisses, qui font office de valeurs refuges, dans un marché perturbé par la persistance des tensions commerciales. Le SMI affiche un profil plus défensif en raison de poids lourds comme les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis ou le géant agroalimentaire Nestle .